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Шубенков сравнил свой первый с 2019 года международный старт с чемпионатом мира

22:22
Сергей Шубенков. Фото «СЭ»
Сергей Шубенков. Фото «СЭ»
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков оценил свое выступление на международном турнире в Секешфехерваре (Венгрия) в беге на 110 метров с барьерами. Он занял третье место, уступив 0,11 секунды американцу Гранту Холлоуэю (13,08) и 0,04 — испанцу Орландо Ортеге.

«Все хорошо у меня, я как первый раз приехал. Этот старт для меня как чемпионат мира был. Все очень непривычно пока, но привыкать к этому приятно. Но понимаю, что еще есть над чем работать», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Старт в венгерском Секешфехерваре стал для россиянина первым международным соревнованием после временного отстранения — он почти два года не выступал за границей. В январе 2021-го появилась информация о том, что Шубенкова подозревают в приеме препарата из запрещенного списка ВАДА. 21 июня все обвинения были сняты — причиной положительного теста с незначительной долей стали следы измельченного детского лекарства для сына бегуна.

Шубенков получил нейтральный статус и вошел в состав легкоатлетической команды на Олимпиаду-2020 в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11838445

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