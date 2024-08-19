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Сегодня, 11:27

Шубенков считает, что российскому спорту придется тяжело в случае избрания Коу главой МОК

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Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков поделился мнением о возможном избрании главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу на пост президента МОК.

«Коу и ранее уже говорил, что хочет претендовать на пост президента МОК. И если его желания воплотятся в жизнь, то ничего хорошего нам ждать не придется», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Новые выборы президента МОК пройдут весной 2025 года.

Источник: ТАСС
Себастьян Коу
Сергей Шубенков
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