Шубенков считает, что ИААФ не допустит российских спортсменов, которых не хочет видеть

Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков — о том, почему не все российские спортсмены получат нейтральный статус от ИААФ для выступления на международных соревнованиях.

— Федерации же разделили на благонадежные и не очень, — цитируют Шубенкова «РИА Новости». — Наша попадает в неблагонадежные, потому, я думаю, будут сохраняться условия по пулу тестирования, индивидуальным допускам. IAAF Россию может допустить, но все равно тех спортсменов, которых они не хотят видеть, не допустят.

Ранее стало известно, что 53 спортсмена получили отказ в нейтральном статусе.