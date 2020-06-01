Шубенков рассказал, почему не участвует в сборе на базе «Новогорск»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, почему не участвует в учебно-тренировочном сборе легкоатлетов на базе «Новогорск».

— Я не любитель централизованной подготовки круглый год, поэтому приезжаю на сборы по мере необходимости, — приводит слова Шубенкова RT. — Этот вопрос мы решаем с моим тренером Сергеем Клевцовым.

Обычно к этому времени я набираю форму и начинаю ездить по соревнованиям и жизнь становится веселее. Поэтому последние два месяца были не самыми интересными, но главное, что все уже заканчивается.