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Шубенков пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома

11:22
Сергей Шубенков. Фото Reuters
Сергей Шубенков. Фото Reuters
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Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не приедет на ближайшие сборы на подмосковную базу «Новогорск» и продолжит готовиться к сезону дома в Барнауле, сообщает ТАСС.

Он планирует открыть сезон на августовских турнирах в финском Турку или Монако. По словам тренера спортсмена Сергея Клевцова, 29-летний Шубенков намерен принимать участие во всех возможных стартах до конца сезона-2020.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко ранее сообщил, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/

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