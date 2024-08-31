Шубенков: «Приходится думать о завершении карьеры. Но я хочу ещё побегать, есть силы»

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Приходится думать об этом. Но я хочу еще побегать. У меня есть еще силы. Не знаю, дождусь ли я еще каких-либо международных стартов, но хочу повариться в этом бульоне как можно дольше. Сколько лет готов бегать? Нет точного понимания. Но уже не очень много, вы не переживайте (смеется)», — приводит слова Шубенкова Metaratings.ru.

На счету 33-летнего Шубенкова также 2 серебряные и 1 бронзовая награда мировых первенств. Он является двукратным чемпионом Европы и трехкратным триумфатором финалов Бриллиантовой лиги.