Шубенков прокомментировал снятие с него претензий и объяснил, как допинг попал в организм

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в его отношении по делу о допинге.

По словам спортсмена, запрещенное вещество попало к нему в организм совершенно случайно.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло, — написал Шубенков в Instagram. — А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещёнке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию.

Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что все наконец-то разрешилось. Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всем разобраться".