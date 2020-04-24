Шубенков прокомментировал работу Юрченко в качестве президента ВФЛА

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился впечатлениями от работы нового главы ВФЛА Евгения Юрченко.

Юрченко возглавил федерацию 28 февраля 2020 года, сменив Дмитрия Шляхтина.

— Когда он только избрался, мы на него смотрели с осторожным оптимизмом, — сказал Шубенков в эфире телеканала «Россия-24». — Первые шаги, которые он предпринял, были действительно те, которые от него ждали. А дальше мы с ним поссорились, или он с нами. Мы не договорились с ним по поводу комиссии, как нам дальше быть. Тогдашняя комиссия спортсменов ВФЛА самоустранилась и сейчас я никак не хочу его деятельность комментировать. Надеемся, что дальше он будет делать то, что нужно. Пока мне ничего не понятно.