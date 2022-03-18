Шубенков: «World Athletics нас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать»

Шубенков прокомментировал недопуск российских и белорусских легкоатлетов к участию в Бриллиантовой лиге

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал недопуск российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии Бриллиантовой лиги.

«У меня только одна мысль на этот счет: от соревнований World Athletics нас сейчас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается — за что? Если уж вы нам не даете соревноваться, так будьте последовательными», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».

1 марта совет World Athletics принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандал. Также Россия была лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.