Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:39

Шубенков: «World Athletics нас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать»

Шубенков прокомментировал недопуск российских и белорусских легкоатлетов к участию в Бриллиантовой лиге
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал недопуск российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии Бриллиантовой лиги.

«У меня только одна мысль на этот счет: от соревнований World Athletics нас сейчас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается — за что? Если уж вы нам не даете соревноваться, так будьте последовательными», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».

1 марта совет World Athletics принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандал. Также Россия была лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220318/shubenkov-1778788988.html
Сергей Шубенков
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российских и белорусских легкоатлетов не допустят к участию в Бриллиантовой лиге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости