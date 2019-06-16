Шубенков отметил, что присутствие Маклеода дало ему дополнительную мотивацию

Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков, который победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате, прокомментировал гонку. Примечательно, что на финише Шубенкова зацепил ямаец Омар Маклеод, пытавшийся финишировать в прыжке.

– Это была драматичная, но действительно отличная гонка, – приводит официальный сайт Бриллиантовой лиги слова Шубенкова. – Мне все понравилось. И я смог победить, это очень важно. Я чувствую себя сильнее, чем раньше. Присутствие Омара Маклеода дало мне дополнительную мотивацию, мне нравится соревноваться с серьезными парнями.

Шубенков падает и побеждает! Посмотрите это эпичное видео