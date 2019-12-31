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Допинг

Шубенков отказался от предложения ВФЛА о встрече

12:24
Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене. Instagram Сергея Шубенкова.
Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.
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Российский бегун, чемпион мира-2015 на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в stories своего Instagram отреагировал на предложение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) о встрече, которое было направлено ему, а также Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой.

— Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что расценивает такое приглашение как оскорбление и не намерена встречаться с представителями ВФЛА.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/sergey.shubenkov/?hl=ru

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