Шубенков отказался от предложения ВФЛА о встрече
12:24
Российский бегун, чемпион мира-2015 на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в stories своего Instagram отреагировал на предложение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) о встрече, которое было направлено ему, а также Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой.
— Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме.
Ранее Мария Ласицкене заявила, что расценивает такое приглашение как оскорбление и не намерена встречаться с представителями ВФЛА.
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