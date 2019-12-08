Шубенков отдал 300 тысяч рублей на спортинвентарь для школы

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в своем Instagram выложил фото с чемпионками мира в своих дисциплинах Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене. Спортсмен рассказал о том, как он отдал 300 тысяч, подаренные девушками, на спортинвентарь для школы.

— А вы еще помните, как вот эти две крутые и потрясные девушки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене решили поделиться своими премиями от Всероссийской федерации бокса со всеми призерами ЧМ? Узнав об их решении, помню единственную мысль в своей голове, вполне похожую — неожиданным доходом нужно обязательно поделиться, так будет честнее и, не знаю, логичнее что ли.

По итогу, частично (около 300 тысяч рублей) свою долю потрафил на спортинвентарь для школы п. Прутской Павловского района АК, ведь мы с ними уже давно крепко дружим. Дальше больше, по факту свершения расскажу о дальнейших делах.