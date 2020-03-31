Шубенков остался в Сочи после закрытия базы

Российский бегун Сергей Шубенков рассказал, что остался в Сочи на время карантина после закрытия базы.

— Я на тренировочной базе, где у меня были сборы, — приводит слова Шубенкова РИА Новости. — Решили вместе с тренером, что лишний раз лучше по стране не мотаться, благо здесь погода-то потеплее. Пока, конечно, непонятно, как будет протекать дальше ситуация. Конечно, есть проблемы в том, что доступ ограничен везде, но пока справляемся.

Все идет к тому, что не будем отсюда съезжать. Лучше здесь, лететь куда-то надо всегда через Москву. Здесь хотя бы тепло.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. ?