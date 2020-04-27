Российский бегун, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не исключил, что в будущем пойдет в политику.

— То, что Исинбаева пришла в экспертный совет и в первый раз конституцию прочитал,а так это нормально. Если бы не моя учеба, я бы тоже ее не читал. Кто читал ее от корки до корки?

— Вы понимаете, что если пойдете в политику, вас уничтожат в комментариях?

— Ну да, да. Поэтому я не хочу туда идти. Но допускаю, что в будущем идти туда придется, — сказал Шубенков в прямом эфире Instagram с обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым.