Шубенков не хочет быть президентом ВФЛА

Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков — о том, хочет ли он стать президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после завершения карьеры.

— Я считаю, что спасение и поднятие — дело рук спасаемых и поднимаемых, — цитируют Шубенкова «РИА Новости». — На мой взгляд, та же история с манежем, совершенно конкретным манежем в совершенно конкретном месте и совершенно конкретной спортшколы, мне больше под силу и больше понятна. И я думаю, что буду двигаться в этом направлении. Не морковку за холку тянуть, чтобы она побыстрее выросла, а с низов начинать работать. А во властные верха я лезть очень сильно не хочу. Может, конечно, придется... Но хотелось бы, чтобы я мог себе позволить туда не попадать.

28-летний Сергей Шубенков, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель чемпионата Европы в помещении.