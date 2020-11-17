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Допинг

Шубенков назвал «акт Родченкова» монетизацией

14:31

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами 2015 года Сергей Шубенков высказал мнение, что законопроект, принятый сенатом США и названный именем Григория Родченкова, является монетизацией самого экс-директора московского антидопинговой лаборатории.

— На мой взгляд, это всего лишь очередная монетизация Родченкова, потому что, видимо, на него были произведены определенные расходы, — цитирует «РИА Новости» Шубенкова. — Я не знаю, кем. Но эти расходы надо отбивать. И один из способов вот такой. Я думаю, это не отразится ни на ком и никак, это происходит ровно для того, чтобы дать новость и лишний раз вспомнить о человеке, который наворотил дел, а потом сбежал.

напомним, ранее Антидопинговое агентство США (USADA) сообщило, что сенат принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201117/rodchenkov-1584996434.html

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