Шубенков может не успеть получить нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Существует опасение, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков может не получить вовремя нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях и пропустит Олимпийские игры. Об этом сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Самое главное, что я хочу отметить: панель подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждем получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно, — цитирует ТАСС Воронкова. — У меня есть определенные опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Я буду делать все, чтобы он получил статус как можно быстрее».

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.