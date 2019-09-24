Шубенков — Ласицкене: «А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?»
15:30
Легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал заявление Марии Ласицкене. Ранее спортсменка в своем Instagram пригрозила уехать из России, если ВАДА отстранит РУСАДА. Она мотивировала это тем, что так она будет доступна для международных допинг-офицеров.
— А в России ты недоступна для международного контроля, что ли? — написал Шубенков в комментариях к посту Ласицкене.
Результаты проверки возможного подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории опубликуют в ноябре.
Мария Ласицкене: «Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России»
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема