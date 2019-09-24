Легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал заявление Марии Ласицкене. Ранее спортсменка в своем Instagram пригрозила уехать из России, если ВАДА отстранит РУСАДА. Она мотивировала это тем, что так она будет доступна для международных допинг-офицеров.

— А в России ты недоступна для международного контроля, что ли? — написал Шубенков в комментариях к посту Ласицкене.

Результаты проверки возможного подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории опубликуют в ноябре.

Мария Ласицкене: «Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России»