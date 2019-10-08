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Шубенков и Маклауд не будут стартовать рядом на этапах «Бриллиантовой лиги»

17:14
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Бегуны на дистанции 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков и ямаец Омар Маклауд не смогут участвовать в стартах «Бриллиантовой лиги» 2020 года на соседних дорожках из-за условий нового контракта россиянина с оргкомитетом турнира, сообщает ТАСС.

16 июня Шубенков стал победителем забега этапа «Бриллиантовой лиги» в Марокко, Маклауд споткнулся о последний барьер, помешал россиянину и не смог попасть в призовую тройку. Российский бегун пересек финишную черту в падении. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, вследствие чего пропустил ряд турниров.

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