Шубенков и Маклауд не будут стартовать рядом на этапах «Бриллиантовой лиги»

Бегуны на дистанции 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков и ямаец Омар Маклауд не смогут участвовать в стартах «Бриллиантовой лиги» 2020 года на соседних дорожках из-за условий нового контракта россиянина с оргкомитетом турнира, сообщает ТАСС.

16 июня Шубенков стал победителем забега этапа «Бриллиантовой лиги» в Марокко, Маклауд споткнулся о последний барьер, помешал россиянину и не смог попасть в призовую тройку. Российский бегун пересек финишную черту в падении. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, вследствие чего пропустил ряд турниров.