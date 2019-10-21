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Шубенков и Акименко не попали в шорт-лист на звание легкоатлета года в Европе

18:08

Европейская легкоатлетическая организация назвала шорт-лист кандидатов на звание лучшего легкоатлета года в Европе. В него вошли четыре претендента: Павел Файдек (Польша, метание молота), Магнус Кирт (Эстония, метание копья), Даниэль Столь (Швеция, метание диска) и Карстен Вархольм (Норвегия, бег с барьерами).

В изначальном списке из десяти кандидатов присутствовали два россиянина — Сергей Шубенков (бег с барьерами) и Михаил Акименко (прыжки в высоту). Оба завоевали серебряные медали на ЧМ в Дохе.

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдет в Таллине 26 октября.

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