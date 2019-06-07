Шубенков хочет побить рекорд Европы

Российский легкоатлет Сергей Шубенков признался, что хочет побить рекорд Европы на дистанции 110 метров с барьерами. Вчера на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме он преодолел дистанцию за 13,26 секунды. Рекорд установил в 1993 году Колин Джексон – 12,91 секунды.

– Побеждать приятно, но мой результат мог быть лучше, – цитирует ТАСС Шубенкова. – С другой стороны, мне нравятся такие забеги, в которых победитель не ясен до финиша, я боец и сегодня смог это показать. В прошлом году я не смог превзойти рекорд Европы, но я все еще держу это в уме и намерен побить его.

Шубенков победил на дистанции 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"