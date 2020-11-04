Шляпников стал очередным кандидатом на пост президента ВФЛА

Директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников стал кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

Выборы президента ВФЛА запланированы на 30 ноября. На этот пост уже претендуют олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Шляпников являлся членом президиума ВФЛА до февраля 2020 года, в федерации он руководил комитетом по развитию студенческой легкой атлетики. В 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса по легкой атлетике, он является многократным чемпионом СССР и чемпионом Европы в спринтерском беге.