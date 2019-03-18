Шляхтин встретится с главой рабочей группы ИААФ 27 марта в Осло

Очередная встреча президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с главой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсеном пройдет 27 марта в Осло.

Как сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, во встрече также примет участие советник рабочей группы ИААФ Джонатан Тейлор.

- На встрече планируется обсудить два вопроса: подписание юридического соглашения, необходимого для осуществления выплаты задолженности ВФЛА перед ИААФ, и ситуация, связанная с обвинениями в адрес ВФЛА, прозвучавшими в фильме ARD о Валентине Маслакове, - цитирует ТАСС Юхареву.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что бывший главный тренер сборной России Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом ИААФ не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова, однако Андерсен 11 марта сообщил журналистам, что ИААФ запросила у ВФЛА подробные разъяснения по данному вопросу.