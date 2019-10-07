Шляхтин в шутку обещал подумать о своей отставке с поста главы ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин с иронией заявил, что подумает над предложением трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене покинуть свой пост.

Ранее Ласицкене разместила сообщение в своем в Instagram, в котором подчеркнула, что ВФЛА никак не поддерживает чистых российских легкоатлетов и должно уйти в отставку.

— Я подумаю, — цитирует «РИА Новости» Шляхтина. — Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное — уже история.

Ласицкене сделала жесткое заявление о Шляхтине. Она призывает к отставке руководство ВФЛА и не ждет призовых

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