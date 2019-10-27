Шляхтин считает, что Ласицкене заслуженно стала легкоатлеткой года

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал признание Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой года в Европе. Ранее она призывала Шляхтина уйти в отставку.

— Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трехкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное, — цитирует Шляхтина ТАСС. — И думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно. Я очень рад за Марию, эта новость вызывает гордость за нее и их удивительный тандем с Геннадием Габриляном. Красивое завершение длинного сезона, в котором она выиграла все — европейский зимний чемпионат, Бриллиантовую лигу и чемпионат мира, и сейчас этот титул, браво!

Ласицкене сделала жесткое заявление о Шляхтине. Она призывает к отставке руководство ВФЛА и не ждет призовых