Шляхтин не стал обжаловать решение о четырехлетней дисквалификации по делу Лысенко
21:37
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и экс-член правления ВФЛА Артур Карамян не стали обжаловать решения о четырехлетней дисквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Athletics Integrity Unit (AIU).
Шляхтин, Карамян, экс-исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин и два сотрудника организации Елена Иконникова и Елена Орлова были дисквалифицированы по делу Данила Лысенко.
Они были признаны виновными в фальсификации документов, соучастии и несообщении об антидопинговых нарушений и отстранены от легкой атлетики на четыре года, с 21 ноября 2019 года. Срок подачи апелляции истек 19 марта.
Шляхтин руководил ВФЛА с 2016 года.
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