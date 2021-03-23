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Допинг

Шляхтин не стал обжаловать решение о четырехлетней дисквалификации по делу Лысенко

21:37

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и экс-член правления ВФЛА Артур Карамян не стали обжаловать решения о четырехлетней дисквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Athletics Integrity Unit (AIU).

Шляхтин, Карамян, экс-исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин и два сотрудника организации Елена Иконникова и Елена Орлова были дисквалифицированы по делу Данила Лысенко.

Они были признаны виновными в фальсификации документов, соучастии и несообщении об антидопинговых нарушений и отстранены от легкой атлетики на четыре года, с 21 ноября 2019 года. Срок подачи апелляции истек 19 марта.

Шляхтин руководил ВФЛА с 2016 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10976949

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