Шляхтин нацелен довести до конца работу по восстановлению ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин нацелен довести до конца работу по восстановлению членства организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом он сообщил на конгрессе ИААФ, который в среду поддержал решение продлить отстранение ВФЛА.

— Когда я был легкоатлетом, то моя дисциплина предполагала хорошую выносливость, — цитирует ТАСС Шляхтина. — Думаю, в этом моя фишка. Если бы я был спринтером, то уже сошел бы с дистанции.

Открытость, которую сегодня демонстрирует федерация, дает определенные плоды. Но многие не понимают, что все эти годы процесс восстановления шел в закрытом режиме и о многих вещах я не распространялся, это стало большим плюсом в вопросе доверия со стороны рабочей группы. Если бы я после каждой встречи собирал пресс-конференцию, это бы нам сильно помешало. Если люди видят, что федерация выполняет договоренности, то они тебе доверяют.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.