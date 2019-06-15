Широбоков заявил, что не общается с дисквалифицированными тренерами

Чемпион России 2019 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков заявил, что до сих пор ждет ответа от IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) по поводу допуска на международные старты.

В 2018 году спортсмен был лишен допуска из-за сотрудничества с пожизненно отстраненным тренером Виктором Чегиным​.

– С дисквалифицированными тренерами я не общаюсь, меня тренируют Сергей Никитин и Константин Начаркин, – цитирует Широбокова ТАСС. – Да, расследование проходило, но судить о достаточности доказательств мне сложно. Я спортсмен, мое дело тренироваться.

​Я не знаю, что буду делать дальше, все будет зависеть от того, получу ли я допуск. Мне остается только продолжать тренироваться и ждать решения IAAF. Я подал заявку уже давно, но до сих пор не получил ответа. Мне трудно судить о причинах такого молчания.

На чемпионате России в Чебоксарах 20-летний Широбоков победил с результатом 1 час 19 минут 26 секунд.