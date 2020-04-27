«Она нормальная, всегда здоровается, поздравляет». Шубенков подкатил бы к Кастер Семене

Российский бегун, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в прямом эфире Instagram c обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым сказал, что у него хорошие отношения с бегуньей из ЮАР Кастер Семеней.

— К кому бы вы подкатили, если бы не были женаты?

— Конечно, к Кастер Семене. Она нормальная, всегда здоровается, поздравляет меня. Мы оба угнетенные народы! Нам бы вместе держаться. Но у нее есть жена. Печаль, — сказал Шубенков.

29-летняя Кастер Семеня — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.