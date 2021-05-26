Сергей Шубенков выступит на «Кубке Федерации» в Сочи

Чемпион мира в беге на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков примет участие в «Кубке Федерации», который пройдет в Сочи 29 мая.

Эту информацию «СЭ» подтвердила пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко.

«Сергей продолжает активно тренироваться и выступит на «Кубке Федерации» в Сочи, — отметила Глущенко. — Как вы знаете, в мае он подал заявку на получение нейтрального статуса и ждет решения World Athletics».

Ранее World Athletics возобновила выдачу российским спортсменам нейтральных статусов для выступления на международных соревнованиях.

Шубенков традиционно пропускал зимний сезон и готовился к летнему. 1 мая спортсмен принял участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда», мероприятие проходило в Барнауле, где живет чемпион мира. В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали письма. Предполагалось, что Сергей, возможно, сдал положительный тест на запрещенное вещество.

В ВФЛА также не комментируют эту ситуацию.

(Тимур Ганеев)