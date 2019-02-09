Сергей Шубенков: "Ситуация с допинговым скандалом давила на меня в 2016 году"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что ситуация с допинговым скандалом в спорте давила на него в 2016 году. 28-летний спортсмен добавил, что не использует запрещенные препараты, а тренируется на 100 процентов.

- На меня ситуация с допингом давила только в 2016 году, когда был пик кризиса, и я не поехал на Олимпийские игры совершенно "просто так", - приводит слова Шубенкова News.ru. - А сейчас я уже даже так пристально не слежу, как это было еще два-три года назад.

И, в принципе, у меня своей работы хватает. Я - спортсмен. И пока что еще действующий. Я тренируюсь, соревнуюсь. Пытаюсь где-то показывать хорошие результаты (смеется). Не употребляю, и мое имя не всплывает ни в каких списках. Считаю, что я свою роль выполняю на 100%.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами.

Все о легкой атлетике - здесь