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23 августа 2025, 19:30

Шубенков — о победе в финале «Королевы спорта»: «Куча эмоций. У меня сейчас произошел выдох, взрыв»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал победу на дистанции 110 метров с барьерами в финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге. Он показал результат 13,82.

— Что в голове?

— Куча эмоций. У меня сейчас произошел выдох, взрыв. Настраивался на борьбу, знал, что будет белорус Прахонько, знал, что он будет бежать быстро. Но он что-то отвалился, должен был рядом бежать, но пропал. И план в голове, который выстраивался в последние недели, сломался. Я бегу, а его нет. Как? Куда? И я вроде бегу... но так все грязно, так все некрасиво. И Антон Колмыков еще начинает конкуренцию навязывать. Проигрывать в такой ситуации было нельзя, поэтому, конечно, добежал как добежал. Результат говорит сам за себя.

Если немножко обобщить, то потрясающий сезон, ментальные качели, учитывая, где я его начинал и где мы в итоге оказались. Конечно, есть большая доля везения, я счастлив, на самом деле, что так сложилось.

— В чем везение?

— В том, что я в 13,8 бегу и что-то еще выигрываю тут. Конечно, лучший не значит хороший, скажем так. Подготовка к сезону была непрекращающимся лечением, примерно с конца апреля по начало июля. Сейчас могу 13,8 бежать в каждом старте, если второй бег сделают, полторы сотки сниму. Вообще, не хватает координации в барьерной технике, словно здесь все сломалось, в плане движений. У меня личник в штанге в этом году, я 172,5 кг присел и, что важно, после этого встал. Все на хорошем уровне, но по кускам. Ноги не болят, это самое главное, залечили. Но, как я уже сказал, все это не складывается в общую картину. Плюс восстановление стало хуже. Мне надо больше отдыхать. С этого года мне Клевцов сделал второй выходной на неделе, и это правильно. Сейчас перед стартом сделали пять разгрузочных дней, а не четыре, как обычно. Я сейчас себя чувствую шикарно, вообще отлично, нет такого, что я где-то там расслаблен, не сконцентрирован.

Сергей Шубенков.«Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность». Шубенков — о пенсии
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Сергей Шубенков
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