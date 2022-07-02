Шубенков: «Мне нужна конкуренция, которую не могут дать национальные старты»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что для достижения высоких результатов необходимо участие в международных соревнованиях. 2 июля 31-летний спортсмен выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.

«Я смог бы составить конкуренцию лидерам, если бы бегал не здесь, а там. Может, и показал бы те же 13,10 на подъеме, мотивации, тех же положительных эмоциях, которые были бы куда сильнее в случае допуска на международные старты. Не хватает мне куража, я в России очень давно не выбегал из 13,20», — цитирует ТАСС Шубенкова.

Также легкоатлет отметил, что выступления на международных соревнованиях мотивируют показывать лучший результат.

«Мне нужна конкуренция, эмоции острые, которые мне не могут дать национальные старты. Не получается достать из себя до конца все. А на тренировках я ого-го, форма у меня прекрасная», — подчеркнул Шубенков.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).