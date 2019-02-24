Сергей Шубенков показал манеж АлтГТУ: "Вот поэтому мы здесь и не тренируемся"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков показал состояние манежа в АлтГТУ, объяснив, почему там не тренируется. Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами рассказал, что покрытие в манеже было заменено.

– Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся, – написал в Инстаграме Шубенков. – Кстати, покрытие поменяли чуть больше двух лет назад – тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться.