Сергей Шубенков показал манеж АлтГТУ: "Вот поэтому мы здесь и не тренируемся"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков показал состояние манежа в АлтГТУ, объяснив, почему там не тренируется. Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами рассказал, что покрытие в манеже было заменено.
– Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся, – написал в Инстаграме Шубенков. – Кстати, покрытие поменяли чуть больше двух лет назад – тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться.
Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся 😩😬. Кстати, покрытие поменяли чуть больше двух лет назад - тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться 🤭🙄. That is approximately why we don’t train at local Tech University facility 🙄😑😩. #алтгту #чемпионаталтайскогокрая #хотеликаклучше