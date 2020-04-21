Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ситуацию с комиссией атлетов ВФЛА. Ранее он, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова объявили о создании комиссии спортсменов ВФЛА, но когда руководство федерации официально утверждало состав комиссии атлетов, они отказались участвовать в выборах. В результате председателем комиссии назначена Елена Исинбаева.

— С одной стороны, было интересно во всем поучаствовать, потому что это новый опыт, — цитирует «Российская газета» Шубенкова. — Никогда такого не было, чтобы мы действовали так сплоченно, так активно, чтобы даже поехать в Монако на прием к главе World Athletics. Наша активность в итоге и не понравилась новому руководству ВФЛА. Тяжело комментировать. Комиссию избрали — хорошо. Меня там нет по определенным причинам. Грубо говоря, я себя уважаю, если меня не хотят слышать, значит, я не буду в этом участвовать.

— В вашем общем заявлении вы написали, что будете продолжать бороться за права легкоатлетов. Каким образом? Просто публично высказывая свое мнение по проблемным моментам?

— Мы остаемся спортсменами топ-уровня. И с этой позиции можем высказывать свое мнение. В рамках прежней комиссии мы действовали так же. Мы обсуждали и делали совместное заявление. В принципе ничего не меняется.

— Вы как-то говорили, что общение с руководством, вмешательство в разборки дается вам нелегко. Ваша задача — тренироваться. Как находите компромисс, чтобы и помочь, и все-таки преимущественно заниматься любимым делом?

— Это всегда тонкая грань. В моем понимании, если все хорошо, спортсмен будет молчать. Когда надо включаться, тогда включаемся. Вот у нас в Барнауле был манеж — пусть плохонький и старенький, но был. А потом раз и его не стало. Велась какая-то работа по восстановлению ВФЛА, а потом все остановилось. Стало понятно, что терпеть больше нельзя. Это такие ситуации, когда уже край. Мы немножко покричали, привлекли к себе внимание, сделали заявление, сходили на пресс-конференцию. Дальше должны другие люди разбираться. А мы продолжаем тренироваться.