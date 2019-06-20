Сергей Шубенков – о заявлении Ласицкене: "Она разочарована, но я не сторонник разгонять всех и сразу"

Российский легкоатлет, чемпион мира Сергей Шубенков поделился мнением о шансах выступить под национальным флагом на чемпионате мира-2019, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

– Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации, – цитирует Шубенкова RT. – Судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн. Но чем все закончилось на данный момент, вы знаете сами. Для меня это было сюрпризом, но реагирую на все происходящее спокойно.

В 2016-м, когда история начиналась, вникал, скрупулезно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под российским флагом.

Высказывания Марии Ласицкене​? Думаю, ее можно понять и простить. Чувствуется, что она разочарована и, пожалуй, имеет на это полное право. Но лично я не сторонник разгонять всех и сразу. На мой взгляд, это неконструктивно. Прежде чем кого-то менять, нужно найти им хорошую замену.

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике // ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты – по-прежнему без флага и гимна