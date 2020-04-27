Сергей Шубенков о Коулмане: «Я офигевал, как его отмазали»

Российский бегун, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказал мнение по поводу ситуации с американцем Кристианом Коулманом.

«Когда три флажка получаешь, начинаешь дурачка включать. Я услышал от женщины одной на соревнованиях: «Коулман получил три флажка». И вторая фраза: «Просто он очень глупый». Ну ладно.

Я смотрю, до какой степени дошло антидопинговое законодательство: пропустить три теста и получить два года дисквала или сходить на один и получить четыре.

Плюс Коулман нашел лазейку еще. Я как прочитал, как его отмазали, я офигевал. Не знал, что такое возможно. То, как объяснили это, и ВАДА согласилось... Как бы два флажка и еще одно нарушение, которое не считается. Так это не два флажка, а четыре получается!», — сказал Шубенков в прямом эфире Instagram с обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым.

Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинения с Кристиана Коулмана в нарушении допинговых правил. Его обвиняли в пропуске трех допинг-тестов в течение года: 6 июня 2018 года, 16 января 2019 года и 26 апреля 2019 года.

Однако расследование выявило, что пропуск от 6 июня 2018 года на самом деле произошел 1 апреля 2018 года, и эта ошибка — технический сбой. Таким образом, за 12 месяцев Коулман пропустил менее трех тестов.