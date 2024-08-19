Шубенков: «Не хочу я таким сезоном заканчивать свою карьеру»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не собирается завершать карьеру после неудачного выступления на первенстве России в Екатеринбурге. В финале он занял четвертое место с результатом 13,69 секунды.

«Я расстроен очень сильно, результат совсем не тот, за которым я сюда приехал. Не получилось у меня этот сезон вытащить. Хотя мы старались, и, судя по тренировкам, все шло хорошо. Но пока силовая работа не переходит в скоростную выносливость.

Думаю, не хватило мне в этом году стартов после Игр БРИКС, еще бы пару турниров, можно было бы и покрасивей пробежать. Точно могу сказать теперь, что я хочу побороться еще и в следующем году. Не хочу я таким сезоном заканчивать свою карьеру. Думаю, у меня сил еще хватит, потому что моя работа на тренировках вселяет в меня определенный оптимизм», — цитирует ТАСС Шубенкова.