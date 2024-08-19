Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 03:43

Шубенков: «Не хочу я таким сезоном заканчивать свою карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не собирается завершать карьеру после неудачного выступления на первенстве России в Екатеринбурге. В финале он занял четвертое место с результатом 13,69 секунды.

«Я расстроен очень сильно, результат совсем не тот, за которым я сюда приехал. Не получилось у меня этот сезон вытащить. Хотя мы старались, и, судя по тренировкам, все шло хорошо. Но пока силовая работа не переходит в скоростную выносливость.

Думаю, не хватило мне в этом году стартов после Игр БРИКС, еще бы пару турниров, можно было бы и покрасивей пробежать. Точно могу сказать теперь, что я хочу побороться еще и в следующем году. Не хочу я таким сезоном заканчивать свою карьеру. Думаю, у меня сил еще хватит, потому что моя работа на тренировках вселяет в меня определенный оптимизм», — цитирует ТАСС Шубенкова.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
0
Читайте также
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Умер французский актер Ален Делон
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России по легкой атлетике: расписание соревнований и где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости