Сергей Шубенков: «Наши топовые спортсмены точно не используют допинг»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков в интервью «Известиям» отметил, что ведущие спортсмены точно не используют допинг.

— Можно сказать, что в последние годы борьба с допингом в российской легкой атлетике дала свои плоды?

— Выскажу свое мнение, и здесь со мной согласен мой тренер. Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами.

— Весь этот скандал вокруг легкой атлетики не способствует привлечению личных спонсоров?

— С этим всё печально. В 2015 году перед Играми-2016 в Рио к моей персоне просыпался интерес спонсоров. Однако после скандала все пропали. Сейчас всё встало окончательно, и надеяться на какую-то дополнительную поддержку не приходится.