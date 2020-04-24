Сергей Шубенков: «Это не миф, что спортсмен дома не может полноценно тренироваться»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как проводит время на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

— Я на самоизоляции почти месяц, четвертая неделя пошла, — сказал Шубенков в эфире телеканала «Россия-24». — В принципе, я себя на самоизоляции стесненным не чувствую. Мой режим дня кардинально не отличается от того, что я обычно делаю, когда нахожусь дома. Тренировки сделались поменьше и полегче — два раза в день я уже не тренируюсь. Какие-то нагрузки у меня есть, но они не запредельные, как бывает у нас в апреле. Если вспоминать, то примерно в этих числах мы возвращаемся из Сочи со сборов, де все очень под жесткий хронометраж, все надо засекать, быстро бежать. А сейчас такого нет. Соревнований точно не будет до июля, мы это понимаем. Так что держим порох сухим, тренировки носят поддерживающий характер.

Если брать режим дня, то у нас в Барнауле не такой строгий режим самоизоляции, как в Москве, так что можно выходить из дома. Я стараюсь лишний раз квартиру не покидать. Если даже вышел, то бегаю исключительно в одно лицо с тренером на телефоне.

Конечно, в домашних условиях упал полный тренировочный цикл, его воспроизвести невозможно. Надо понимать, что тренировки всегда решают какую-то задачу. На данном этапе задача поддерживать себя в рабочем состоянии. Нет задачи показывать сейчас максимальный результат или выходить на какой-то пик, поэтому я могу себе позволить тренироваться дома, выходить на пробежки. Это не миф, что спортсмен дома не может полноценно тренироваться. Но надо понимать, что спорт закрыт, так что это не так страшно.