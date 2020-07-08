Сергей Шубенков: «Если не останется надежд, буду заниматься сменой гражданства»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянин Сергей Шубенков заявил, что займется сменой спортивного гражданства в случае, если потеряет все надежды на разрешение ситуации с российской легкой атлетикой.

Ранее World Athletics подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до обозначенной даты (1 июля), и сообщила, что общая сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов. World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) и объявила, что будет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты штрафа в размере 5 миллионов долларов до 1 июля. Эта сума не была выплачена в обозначенный срок.

— Смена национальной команды — очень непростой вопрос, — сказал в эфире «Матч ТВ» Шубенков. — Я не хочу никуда переезжать, мне очень нравится там, где я живу. Жить в России — мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я буду работать в направлении смены гражданства.