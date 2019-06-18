Сергей Дубровский - о частых проверках на допинг: "Чем больше меня тестируют, тем лучше"

Чемпион России в беге на 800 м Сергей Дубровский спокойно относится к тому, что его регулярно проверяют на допинг. По итогам 5 месяцев 2019 года он стал самым тестируемым спортсменом России - он девять раз проходил проверки.

- Мне сложно судить, чем вызвано ко мне такое пристальное внимание со стороны антидопинговых служб, - цитирует ТАСС Дубровского. - Ко мне приезжали и на сборы, и на соревнования. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Чем больше меня тестируют, тем лучше.

Хуже было бы, если бы меня не проверяли. Заявку на нейтральный статус я подал еще в январе, но пока ответа не получил.