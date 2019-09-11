Сергей Бакулин: «Все направлено на то, чтобы убрать сборную России с Олимпийских игр-2020»

Легкоатлет Сергей Бакулин считает свою дисквалификацию несправедливой. По его словам, она основана не на фактах, а исключительно на предположениях.

— Мое дело — это звено одной цепи, все направлено на то, чтобы убрать нашу сборную с Олимпийских игр 2020 года или максимально ее ослабить, — заявил Бакулин в интервью ТАСС. — На это все и рассчитано, ведь все делается под копирку. Как можно дисквалифицировать человека с формулировкой «подозрение в нарушении антидопинговых правил»?

Основным доводом для дисквалификации стало то, что я раньше тренировался в группе Виктора Чегина, и то, что после первой дисквалификации я не подавал апелляцию, хотя тогда у меня просто не было для этого возможности. Но больше всего меня шокировало то, что представленные ими данные основаны на изучении в схожих условиях тренировок футболистов. Но раз нет других данных, то давайте изучать, а не обвинять голословно.

В моих пробах крови и мочи запрещенных препаратов обнаружено не было, при этом они не могут объяснить причину скачка в биологическом паспорте. Наука — это книга испытанных рецептов, а они принимают решение без необходимых исследований, заявляя, что без запрещенного метода или препарата такой скачок невозможен. И это притом, что он был небольшим.

32-летний спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет на основании данных паспорта крови, в котором были обнаружены абнормальные показатели. 11 сентября истекает срок, отведенный Бакулину для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.