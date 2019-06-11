Семеня - в предварительном составе сборной ЮАР на ЧМ-2019

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня вошла в предварительный состав сборной ЮАР на чемпионат мира по легкой атлетике. Пройдет он в Дохе (Катар) с 27 по 6 октября).

Участие Семени в турнире зависит от итогов судебного разбирательства.

ИААФ ранее собиралась ввести правила, по которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона для допуска к стартам должны были принимать специальные препараты для его снижения. Семеня, у которой врожденный гиперандрогенизм (повышенный уровень тестостерона) подала жалобу на данное решение в Спортивный арбитражный суд Лозанны. CAS ее жалобу отклонил, но Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, который принял ее апелляцию.