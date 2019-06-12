Семеня призвала ИААФ бороться с допингом, а не с ней

Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня​ заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с применением допинга, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.

– Я не идиотка. Почему я должна принимать лекарства? Я чистая спортсменка, – цитирует Семеню Associated Press. – Они должны сосредоточиться на борьбе с допингом, а не с нами. Я не собираюсь принимать лекарства. Если у них есть проблемы со мной, у меня нет проблем с ними. Это их дело, а не мое.

Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию спортсменки по новым правилам ИААФ. Организация приняла решение изменить правила допуска женщин к международным турнирам.

В частности, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны будут принимать специальные препараты для его снижения. Семеня не согласилась с этим решением, и ИААФ хотела признать бегунью "мужчиной, ощущающим себя женщиной".

Семеня выиграла суд и может похоронить женский спорт