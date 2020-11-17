Семеня подаст апелляцию на правила о тестостероне в ЕСПЧ

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека на решение World Athletics ужесточить правила допуска легкоатлеток к соревниваниям, сообщает BBC. Ранее международная федерация легкой атлетики приняла правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона должны принимать препараты по снижению уровня этого гормона для допуска к ряду соревнований (бег на дистанции от 400 м до 1 мили).

Семеня не согласилась с правилом и подала апелляции сперва в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, а затем в Федеральный суд Швейцарии. Обе они были отклонены.

Семеня страдает гиперандрогенией — повышенным уровнем мужских гормонов. Южноафриканка в марте заявила о намерении выступать на 200-метровой дистанции, не требующей приема препаратов по снижению тестостерона. Однако из-за пандемии коронавируса ее планам пока не удалось осуществиться.