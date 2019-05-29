Семеня подала апелляцию на решение CAS по делу об уровне тестостерона у спортсменок

Двукратная Олимпийская чемпионка в беге, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня подалала апелляцию в Верховый суд Швейцарии на решение CAS отклонить жалобу по делу об уровне тестостерона у спортсменок, сообщает The Times.

CAS отклонил апелляцию 28-летней Семени на ограничение уровня гормона у женщин, занимающихся бегом. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планирует ввести правило, которое позволит спортсменкам с повышенным тестостероном соревноваться на турнирах IAAF только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона.

– Я женщина, и я спортсмен мирового уровня, – сказала Семеня. – ИААФ не будет давать мне наркотики или мешать мне быть той, кто я есть.

BREAKING: Caster Semenya files appeal against IAAF's ruling to Swiss supreme court pic.twitter.com/a5Yc9J5QR5 — Martyn Ziegler (@martynziegler) 29 мая 2019 г.

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