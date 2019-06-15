Семеня не примет участия в марокканском турнире, потому что ее поздно пригласили

Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня не примет участия в забеге на 800 метров в марокканском Рабате.

– Семеня не сможет принять участие в гонке, поскольку приглашение пришло слишком поздно, для того чтобы успеть добраться до Марокко, – цитирует Reuters агента спортсменки Юкку Харконена.

ИААФ приняла решение изменить правила допуска женщин к международным турнирам.

В частности о том, что женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны будут принимать специальные препараты для его снижения.

Однако Семеня не согласилась с этим решением и успешно обжаловала его в Федеральном суде Швейцарии.