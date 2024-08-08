Семеня хочет баллотироваться на пост президента World Athletics

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер объявила о намерении баллотироваться на пост президента World Athletics. Выборы нового главы организации пройдут в 2027 году.

«Мне нравится бросать вызов людям, которых не волнуют права спортсменов. Я понимаю важность спорта и хочу обратиться к атлетам — речь должна идти не обо мне, речь должна идти о их защите, речь должна идти о том, чтобы ко всем спортсменам относились одинаково», — приводит слова Семени ARD.

Нынешний глава World Athletics Себастьян Коу в 2023 года был переизбран в третий раз и уже не сможет снова баллотироваться на данный пост.

В июне 2023 года Семеня выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. На счету спортсменки два золота Олимпийских игр на дистанции 800 метров — в Лондоне и Рио-де-Жанейро.