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Допинг

Себастьян Коу рассказал о встрече с Ласицкене, Шубенковым и Сидоровой

11:35
Мария Ласицкене. Фото AFP
Мария Ласицкене. Фото AFP
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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассказал о встрече с российскими спортсменами Марией Ласицкене, Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой.

«Я очень благодарен, что они согласились приехать и встретиться со мной и исполнительным директором, — цитирует Коу ТАСС. — У нас был очень открытый диалог о федерации, которая должным образом бы ответила на выдвигаемые требования World Athletics, так же как это должна сделать любая другая федерация. И мой основной посыл заключался в том, что мы продолжаем делать все, что мы можем, чтобы вернуть ситуацию в нормальное состояние».

Чемпионы мира Ласицкене, Шубенков и Сидорова встретились с Коу в марте в штаб-квартире World Athletics в Монако. На ней спортсмены обсуждали пути выхода российской легкой атлетики из затянувшегося кризиса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8624027

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